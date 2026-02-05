Depremzede Vatandaşlardan Özgür Özel'e Büyük Tepki!

Asrın felaketinde 3 yıl geride kaldı...Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki yıkıcı deprem, 11 ili etkiledi.O acı gecenin üçüncü yıl dönümü gelirken bölge şu sıralar tamamlanan projeleri ile gündemde.Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, inşa seferberliği başlatıldı.Bu seferberlik kapsamında, binlerce depremzede vatandaş yeni yuvalarına kavuştu.Deprem bölgesi yeni yapılarıyla yeniden ayağa kalkarken, muhalif kesimlerden tek bir icraat görülmedi.Deprem sonrası muhalefet tarafından yalnız bırakıldıklarını dile getiren depremzede vatandaşlar ise, deprem yıl dönümü kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto ile karşıladı.Özel'in kente giriş yapan konvoyunu yuhalamalarla karşılayan protestocular, 'Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur' yazılı pankart taşıdı.Özel'in konuşması sırasında da devam eden protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.Özel'in konvoyunun protesto edilmesinin ardında ise uzun bir istismar geçmişi var.Şubat'taki deprem felaketinden sadece aylar sonra 14 Mayıs'ta genel seçimler vardı. Depremi fırsat bilen CHP, bu kaos ortamını AK Parti'yi devirmek için algı operasyonlarına girişti.Göstermelik de olsa deprem bölgesine çıkartma yapan CHP, özellikle belediye başkanları ile deprem bölgelerinde propaganda yaptı.AK Parti ise propagandayı icraatiyle yapmayı seçti.Bir yandan AK Parti yönetiminde enkaz çalışması ve temel atma projeleri art arda devam ederken bir yandan da depremzedelerin konaklama ihtiyaçları karşılandı.Sandık kurulunca CHP tarihinin şokunu yaşadı. Tüm içi boş propagandalarına rağmen deprem bölgesi seçmeni AK Parti'nin yanında durdu.Sandıklardan hüsran ile ayrılan CHP bu kez oyu için aylarca peşinden koştuğu depremzedeleri hedef aldı.Başta sosyal medya hesapları olmak üzere CHP'ye oy vermeyen depremzedeler hakaret ve küfürlerle hedef alındı.CHP, kimliğine yakışır şekilde halkı aşağılarken AK Parti yatırımlarına yatırım kattı.Ülkenin tüm kurumlarının seferber edildiği bu 3 yıllık süreçte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre 11 ile 3 yılda 3,6 trilyon lira (yaklaşık 91,5 milyar dolar) harcandı.Deprem bölgesinde, bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleri sonucu toplam 433 bin 667 konut ile 21 bin 690 iş yerinin kurası tamamlandı.