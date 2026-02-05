SGK Prim Borçlarına Kolaylık! Peşinat Şartı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu ödemelerinde vatandaşları rahatlatacak yeni bir adım attı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı aktarıma göre, yapılan düzenlemeyle, tecil ve taksitlendirme başvurularında aranan yüzde 10 peşinat zorunluluğu kaldırıldı.Ayrıca ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi mümkün hale geldi.Bakan Işıkhan'ın mesajındaki ifadeleri şöyle:Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde Yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.