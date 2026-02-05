Ak Parti'den Nafaka Çözümü!

Nafaka sorunu, Türkiye'de kronik bir hale geldi.Birçok kişi boşandıktan yıllar sonra bile nafaka ödemeye devam ediyor...Ünlüler camiasında ise ütopik rakamda nafakalar ödeniyor ve toplumda da nafaka sorununun artmasına olanak sağlıyor.Bu konunun sona ermesi adına da AK Parti, yeni bir düzenleme için harekete geçti.AK Parti kurmayları, düzenlemede sona yaklaşmış durumda...Boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın yol açtığı mağduriyetler nedeniyle yapılan çalışmada, süresiz nafakanın kaldırılması gündemde.AK Parti kurmayları, düzenlemeyi kısa süre içerisinde Meclis'e getirecek.1. Çalışma kapsamında nafaka uygulaması için bir sınır çizilecek.2. Bu kapsamda da nafaka ödenmesinde evlilik süresinin dikkate alınması planlanıyor.3. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilmesi düzenleme içerisinde yer alıyor.4. Nafaka kesildiğinde mağdur olacak kadınlara ise sosyal yardım verilmesi planlanıyor.5. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için önlem alınacak. Davanın uzamasına neden olan unsurlar için de ayrı dava açılacak.Kısa süreli evliliklerde nafaka ödenmesinin taraflar arasında bir nefret durumu oluştuğu da belirtildi.Çalışma kapsamında da akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak.Görüşmelerin ardından da düzenlemeye son hali verilecek ve bu yıl bitmeden Meclis'e sunulacak.Düzenleme Aile Hukuku'na ilişkin hazırlanacak paketin içinde yer alacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile mahkemelerinin yapısından boşanma ve nafaka süreçlerine kadar geniş kapsamlı reformların planlandığını ifade etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2025'i aile yılı ilan etmiştik. Yıl boyu önemli çalışmalar yapacağımızı ilan etmiştik. Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz.Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz.' demişti.Toplumda nafaka ödeyenlerin şikayetleri her geçen gün artmaya devam ediyor.Nafaka ödediği için mağdur olanlar, bu duruma el atılması için Meclis'e de defalarca dilekçe verdi.Son zamanlarda organ nakli ameliyatı ile gündem olan Ufuk Özkan da, ödediği nafakadan dert yanmış ve şöyle demişti;Minimal yaşayamıyorum. Biliyorsunuz, 2 sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım.Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum.