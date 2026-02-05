Küresel Elitlerin Karanlık Yüzü! Epstein Ne İlk Ne De Son

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede 2019'da ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein dosyası, Batı dünyasında 'tekil bir cinsel suç' olarak kapatılmak istense de benzer vakalar çok fazla.ABD'de patlak veren bu rezalet, Batı'da faaliyet gösteren karanlık yapıların yalnızca bir örneği. Din, kişisel gelişim, spiritüalizm ya da yardım örgütü kisvesi altında faaliyet yürüten bu yapılanmalar, kapalı devre sistemleri ve mutlak itaat anlayışıyla dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları:ABD merkezli bu oluşum, yıllarca 'kişisel gelişim ve liderlik eğitimi' adı altında faaliyet yürüttü. Ancak soruşturmalar, örgütün kadınları psikolojik baskıyla köleleştirdiğini, damgaladığını ve cinsel istismara zorladığını ortaya koydu.Kurucu Keith Raniere, kendisini 'üstün zekâ ve ahlaki rehber' olarak tanıttı. 'Seks tarikatı' olduğu söylenen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere, kendisine yöneltilen tüm iddialardan suçlu bulunmuştu.Kanada ve İsviçre merkezli yapı, üyelerine 'seçilmiş ruhlar' olduklarını telkin etti. Üyelerinin çoğu varlıklı eski Katoliklerdi. Yüksek eğitimli, varlıklı kişiler hedef alındı.1990'larda yaşanan toplu ölümler, yapının kıyametçi ve kapalı yapısını gözler önüne serdi. Toplu intihar vakalarıyla dikkat çekti. Son toplu intiharlarında 74 kişi canına kıydı.Resmi olarak 'din' statüsünde kabul edilen Scientology, özellikle Batı'da yoğun tartışma konusu. Uzmanlar yapının bir dolandırıcılık ve istismar zinciri olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.ABD'de faaliyet gösteren Fundamentalist Mormonlar (FLDS), çok eşlilik ve çocuk yaşta evlilik iddialarıyla gündeme geldi. Liderin mutlak otoritesi sorgulanamaz kabul edildi.2008'de Yearning for Zion (YFZ) Çiftliği'ne düzenlenen baskında yakalanan 12 şüpheliden 11'i çocuk cinsel istismarı, çok eşlilik veya yasadışı evlilik yapma suçlarından yargılanarak mahkûm edildi.1960'larda ortaya çıkan yapı, Hıristiyanlık söylemini kullanarak çocuk istismarını meşrulaştırmakla suçlandı. Birçok ülkede yasaklandı, lider kadrosu yargılandı. Mağdurlar uzun süre ağır travmalar yaşadı.Epstein'la ilgili dosyalarda klonlama benzeri genetik çalışmalar ve cinayet gibi birçok detay ortaya çıktı. İsmi belirsiz kişiden gönderilen e-postada, 'Onu öldürmen için sana izin veriyorum' ifadesi bulunuyor.'Gizli: Jeffrey Epstein' başlıklı e-postada, boğularak öldürülen iki kadının, Epstein'ın emriyle gömüldüğü iddiası yer alıyor.Jeffrey Epstein geride 578 milyon dolarlık bir servet bıraktı. Ancak bu servetin nasıl elde ettiği hâlâ tam olarak açıklığa kavuşmuş değil.Forbes'a göre bu servetin arkasında Victoria's Secret'ın uzun yıllar patronluğunu yapan Les Wexner ile özel sermaye devi Apollo Global Management'ın kurucusu Leon Black isimli iki milyarder var.Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'ın, genetiği değiştirilmiş çocuklar yaratmayı amaçlayan bir projeyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Deneylerin yapıldığı ülkeler arasında Ukrayna'nın adı geçiyor.Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu, çocukların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği kaydedildi.Geçtiğimiz yıllarda Kanada'da birçok farklı yatılı okulun bahçesinde bulunan mezarlarda yüzlerce çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.