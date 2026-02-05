Black Shark Oyuncu Tableti Tanıtıldı!

Xiaomi'nin oyun odaklı alt markası, yeni Black Shark oyuncu tableti modelini küresel web sitesinde listeleyerek teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Uzun süredir beklenen bu cihaz, özellikle mobil oyuncular için tasarlanmış üst düzey donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 144 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve gelişmiş soğutma sistemiyle, tablet pazarındaki rekabeti yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Bu listeleme, cihazın yakında resmi olarak satışa sunulacağının en güçlü işareti olarak kabul ediliyor.Black Shark'ın yeni tableti, gücünü Qualcomm'un en yeni ve en iddialı yonga setlerinden biri olan Snapdragon 8s Gen 3‘ten alıyor. Bu işlemci, 3.0 GHz'e varan saat hızlarına ulaşabilen sekiz çekirdekli bir CPU yapısına ve yapay zeka işlemleri için 40 TOPS kapasiteli bir NPU'ya sahip. Markanın iddiasına göre, bu donanım sayesinde tablet, AnTuTu benchmark testlerinden 1.9 milyonun üzerinde bir puan alarak performans konusunda ne kadar iddialı olduğunu kanıtlıyor. Bu yüksek skor, en zorlu ve grafik yoğun oyunların bile akıcı bir şekilde çalıştırılabileceği anlamına geliyor.Ayrıca, bu güçlü işlemciye 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı eşlik ediyor. UFS 4.0 teknolojisi, veri okuma ve yazma hızlarında devrim yaratarak oyunların ve uygulamaların çok daha hızlı yüklenmesini sağlıyor. Oyuncular için depolama alanının ne kadar kritik olduğu düşünüldüğünde, Black Shark bu modelde cömert davranmış ve TF kart desteği ile depolama alanını 2 TB'a kadar genişletme imkanı sunmuş. Cihazın kutudan en güncel işletim sistemi olan Android 16 ile çıkması da yazılım tarafında uzun ömürlü bir deneyim vaat ediyor.Tasarım tarafında ise kompakt ve şık bir yapı bizleri karşılıyor. 8.8 inçlik ekran boyutuna sahip olan tablet, sadece 332 gram ağırlığında ve 7.7 mm inceliğinde. Bu ölçüler, uzun oyun seanslarında bile rahat bir tutuş sağlıyor. Gövdesi, hem dayanıklılığı hem de premium hissi artırmak için havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında alüminyum alaşımdan üretilmiş. Lazerle işlenmiş detaylar ise tasarıma modern bir dokunuş katıyor. Kullanıcılar, tableti siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satın alabilecekler.Bir oyuncu tabletinin en önemli bileşenlerinden biri şüphesiz ekranıdır. Black Shark, bu konuda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Cihaz, 2560 × 1600 piksel çözünürlüğe sahip 2.5K bir panel kullanıyor. 144 Hz yenileme hızı sayesinde oyunlardaki hareketler ve animasyonlar inanılmaz derecede akıcı görünüyor. 343 PPI piksel yoğunluğu, 600 nit'e ulaşan tepe parlaklık değeri ve DCI-P3 renk gamı desteği ile görsel bir şölen sunuyor. Bununla birlikte, fabrikada özel olarak kalibre edilen ve ΔE < 1 renk doğruluğu sunan bu ekran, içerik üreticileri için de ideal bir seçenek haline geliyor.Yüksek performans, beraberinde ısı sorununu getirebilir. Black Shark, bu sorunu ortadan kaldırmak için gelişmiş bir soğutma sistemi geliştirmiş. Geniş bir buhar odası (vapor chamber), çok katmanlı grafen levhalar ve metal bir soğutma yapısından oluşan bu sistem, toplamda 25,176 mm²'lik bir termal malzeme alanına sahip. Bu sayede, en yoğun oyun seanslarında bile tabletin serin kalması ve performans düşüşü yaşanmaması hedefleniyor. Daha da fazlasını isteyen kullanıcılar için opsiyonel olarak sunulan manyetik soğutucu aksesuarı da bulunuyor.Bağlantı seçenekleri arasında 2×2 MIMO destekli çift bant Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve 4K video çıkışını destekleyen DisplayPort yer alıyor. Ses deneyimi ise K9 akıllı amplifikatör ile güçlendirilmiş simetrik çift hoparlörler tarafından sağlanıyor. Cihazın 7,300 mAh kapasiteli bataryası, tek şarjla 5.6 saate kadar oyun, 10.3 saate kadar web'de gezinme ve 76 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Kamera olarak ise arkada 13 MP ve önde 5 MP'lik sensörler bulunuyor. Küresel sitede listelenmesiyle birlikte, Black Shark oyuncu tabletinin resmi lansmanının çok yakında yapılması bekleniyor.