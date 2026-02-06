Google O Özelliği Gizlice Kaldırdı!

Google'ın 2024 yılında kullanıma sunduğu Circle to Search (Arama Yapmak için Daire İçine Al) özelliği, ilk çıktığı günden bu yana sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor. Başlangıçta sadece ekrandaki nesneleri aratmak için basit bir araç olarak tasarlanan bu teknoloji, zamanla QR kod tarama ve müzik tanıma gibi yeteneklerle çok daha donanımlı bir hale geldi. Ancak son günlerde, kullanıcıların severek kullandığı önemli bir fonksiyonun sessiz sedasız ortadan kaybolduğu fark edildi.Circle to Search arayüzünde yer alan “Paylaş” özelliği, aslında geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kullanıcılara sunulmuştu. Bu özellik, kullanıcıların daire içine aldıkları herhangi bir görseli veya metni hızlıca arkadaşlarına göndermesine olanak tanıyordu. Standart bir ekran görüntüsü almaktan farklı olarak, bu yöntemle paylaşılan görseller cihazın galerisine kaydedilmiyor, böylece telefon hafızasında gereksiz bir doluluk yaratmıyordu. Kullanıcılar için oldukça pratik olan bu butonun akıbeti şu an belirsizliğini koruyor.Reddit üzerinde başlayan tartışmalara ve gelen raporlara göre, “Paylaş” seçeneği aniden arayüzden kaldırıldı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımların altındaki yorumlar incelendiğinde, bu durumun sadece tek bir kişiyle sınırlı olmadığı ve çok sayıda kullanıcının aynı sorunu yaşadığı anlaşılıyor. Yapılan kontrollerde de söz konusu butonun bazı cihazlarda artık görünmediği doğrulandı. Eskiden ekranın üst kısmında yer alan butonun yerinde artık sadece “Oluştur” ve “Metin Seç” seçenekleri bulunuyor.Sorunu ilk dile getiren kullanıcı, Google uygulamasının 17.3.60.sa.arm64 numaralı beta sürümünü kullandığını belirtti. İlginç bir şekilde, uygulamayı fabrika ayarlarına döndürmenin ve verileri sıfırlamanın “Paylaş” butonunu tekrar geri getirdiği ifade ediliyor. Şu an için bu durumun geçici bir yazılım hatası mı yoksa Google tarafından kasıtlı olarak yapılan bir değişiklik mi olduğu henüz netlik kazanmış değil. Teknoloji devi Google'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.