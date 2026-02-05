Bakan Yumaklı Açıkladı! Denetimler Artıyor...

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı.Yurtta da Ramazan ayında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalar gerçekleştiriliyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için denetimler gerçekleştirildiğini aktardı.Tüm gıdaların ekipler tarafından daha sıkı denetleneceğini aktaran Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz.Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek.Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından eş zamanlı olarak kontrol edilecek.Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri de bu kapsamda denetlenecek.Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle birlikte eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek.Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezalar uygulanacak.Ramazan ayı öncesi ve süresince sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek.