iPhone 18 Pro Batarya Sızıntısı! Rekor Mu?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max batarya kapasitesiyle ilgili heyecan verici sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Apple ilk kez 5.000mAh eşiğini aşarak kullanıcılarına çok daha uzun bir kullanım ömrü sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, Apple'ın batarya stratejisinde önemli bir değişimin sinyallerini veriyor.Sektörün tanınmış sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi önemli bir artış gösterecek. Sızıntıya göre, cihazın Çin versiyonunda 5.000mAh civarında bir batarya yer alırken, uluslararası modelde bu kapasitenin 5.100-5.200mAh aralığına ulaşabileceği belirtiliyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, bu bir iPhone modelinde kullanılan en yüksek kapasiteli batarya olacak.Bu yükseltme, Apple'ın Android rakipleriyle arasındaki batarya kapasitesi farkını kapatma adımı olarak yorumlanabilir. Zira bazı Android üreticileri, özellikle oyun ve dayanıklılık odaklı modellerinde 10.000mAh gibi devasa bataryaları test ediyor. Örneğin, Honor Win ve Realme P4 Power gibi modeller bu alanda sınırları zorluyor.Bununla birlikte, Apple'ın stratejisi her zaman sadece batarya boyutunu artırmak yerine, donanım ve yazılım entegrasyonuyla verimliliği en üst düzeye çıkarmak oldu.Batarya kapasitesindeki bu artışın en büyük destekçisi, gücünü alması beklenen 2nm A20 Pro çipi olacak. Daha gelişmiş bir üretim süreci, daha yüksek güç verimliliği anlamına geliyor. Bu da, artan kapasiteyle birleştiğinde kullanıcılara gerçek dünyada fark edilir bir kullanım süresi artışı sağlayacaktır.Ayrıca, daha önceki raporlarda iPhone 18 Pro Max'in 240 gramı aşan ağırlığıyla şimdiye kadarki en kalın ve en ağır iPhone olabileceği iddia edilmişti. Yeni batarya sızıntısı, bu tasarım değişikliğinin arkasındaki temel nedenin daha büyük bir batarya yerleştirme isteği olabileceğini gösteriyor.