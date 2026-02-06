Casusluk Soruşturmasında Şok Detay! Ajan Hüseyin Gün’ün Gizemli 15 Temmuz Trafiği...

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan 'Siyasal Casusluk' iddianamesinin ayrıntılarına göre, İBB'deki veri hırsızlığının Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.İddianamede, İBB verilerinin kopyalanmasının amacının seçim çalışmaları kapsamında yabancı istihbarat servislerine veri sağlamak olduğu iddia edildi.Hüseyin Gün'ün HTS kayıtlarında, 15 Temmuz 2016 günü saat 06:16'da Atatürk Havalimanı Bakırköy lokasyonunda, saat 08:01'de ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sinyal verdiği, ancak herhangi bir uçuş kaydına rastlanmadığı belirtildi.Gün'ün özel hava aracı ya da kayıtdışı bir seyahat gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirildi. Aynı gün Ankara'da farklı noktalarda baz verdiği, 16:01'de yeniden Esenboğa'da, 17:10'da ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunduğu, buna dair de uçuş kaydı olmadığı kaydedildi. Güvenlik birimleri, FETÖ'nün TSK'daki aktifliği dikkate alınarak askeri uçak ihtimalini de inceledi.Ele geçirilen notlarda 'Ankara Gitme' ve 'Plan Ne' ifadeleri yer aldı. Gün'ün, FETÖ yöneticisi olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Özcan'la irtibatı ve İngiltere'de görüşmeleri olduğu iddia edildi.