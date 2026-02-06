Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.