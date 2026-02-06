Youtube'da Yeni Dönem! O Özellik Tüm Kullanıcılara Açıldı

YouTube, içerik üreticileri ve izleyiciler için geliştirdiği yapay zeka tabanlı seslendirme özelliğinde önemli güncellemeler yaptığını duyurdu.Google'a ait platform, bu yenilikle birlikte özelliğin artık herkes tarafından kullanılabileceğini ve toplamda 27 dili desteklediğini açıkladı.İlk olarak 2024 yılında sınırlı sayıda üreticiyle test edilen bu teknoloji, içeriklerin ana dil dışında farklı dillerde de izlenmesine olanak tanıyor.İçerik üreticileri bu özellik sayesinde videolarının keşfedilme oranlarını artırabilirken, dileyenler özelliği tamamen devre dışı bırakabiliyor.Aralık ayında günde altı milyondan fazla izleyicinin yapay zeka seslendirmeli içerik tükettiğini belirten platform, robotik ses sorununu çözmek için İfade Edici Konuşma özelliğini devreye aldı.İngilizce ve İspanyolca dahil sekiz dilde sunulan bu yenilik, konuşmacının tonunu ve duygusunu koruyarak daha doğal bir deneyim sunmayı hedefliyor.Kullanıcılar, ayarlar menüsündeki 'Tercih Edilen Diller' seçeneği üzerinden seslendirme, başlık ve açıklamalar için istedikleri dilleri belirleyebiliyor.Ayrıca şirket, çevrilen sesle konuşmacının dudak hareketlerini eşleştiren Dudak Senkronizasyonu özelliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Bilgisayardan YouTube Studio hesabınıza giriş yapın ve sol menüden Ayarlar'a tıklayın. Ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.“Otomatik seslendirmeye izin ver” seçeneğini işaretleyin. Seslendirmeleri yayınlanmadan önce kontrol etmek istiyorsanız “Seslendirmeleri yayınlamadan önce manuel olarak incele” kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın.İnceleme kapsamı için tüm diller ya da yalnızca deneysel diller seçeneklerinden birini belirleyin. Ayarları kaydetmek için kaydetmeyi unutmayın.