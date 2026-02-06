ABD Hazine Bakanı Bessent: İran’daki Krizin Sebebi Biziz!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Trump yönetiminin ekonomi politikaları ve yaptırım stratejileriyle ilgili soruları yanıtladı. İran'a yönelik baskının nasıl artırılabileceği sorusuna değinen Bessent, Hazine Bakanlığı'nın finansal araçlarla etkili sonuçlar elde ettiğini ifade etti.Bessent, İran'da yaşanan kur şoku ve enflasyon artışının uygulanan stratejinin bir parçası olduğunu belirterek, “Ülkede ciddi bir dolar sıkışması oluştu. Bunun sonucu olarak bankacılık sistemi sarsıldı, Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi hızla değer kaybetti.” ifadelerini kullandı.Aralık ayında İran'ın en büyük bankalarından birinde yaşanan çöküşe dikkat çeken Bessent, bankaya hücum yaşandığını, ardından likidite krizinin derinleştiğini söyledi. Bu sürecin enflasyonu tetiklediğini dile getiren Bessent, “Ekonomik baskının sonunda halkın tepkisini sokaklarda gördük.” dedi.İran'daki üst düzey isimlerin yoğun biçimde para transferi yaptığını öne süren Bessent, “Liderlerin ülke dışına çılgınca sermaye kaçırdığını net şekilde görüyoruz. Bu, sistemin sürdürülemez olduğunu bildiklerinin göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.Rejime yakın çevrelerce yönetilen Ayandeh Bank'ın geçen yıl ekim ayında yaklaşık 5 milyar dolarlık zararla iflas ettiğini hatırlatan Bessent, bankanın devlet tarafından devralındığını ve açığın kapatılması için Merkez Bankası'nın yüksek miktarda para bastığını aktardı.Bessent, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin bir soruya yanıtında, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin seyrine bağlı olarak Moskova'nın yaptırımları delmek için kullandığı “gölge filo”ya yönelik ek yaptırımların değerlendirilebileceğini söyledi.Senatör Andy Kim'in bu konuda net bir taahhüt isteğine karşılık Bessent, “Süreci izleyeceğiz. Müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine bakarak karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.