Sürücüler Dikkat! İstanbul Yolunda Hız Sınırı Değişti

D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde iki noktada hız limitleri değişti.Karar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alındı.Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 yılının ilk UKOME toplantısında, kent içi ulaşımı ilgilendiren 44 madde görüşülerek karara bağlandı.Toplantının en dikkati çeken gündem maddesi, D-100 Karayolu'ndaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız koridorlarında yapılan düzenleme oldu.Buna göre; Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasındaki EDS koridorunda 70 kilometre olan hız sınırı 82 kilometreye, Hereke gişeleri ile Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı arasında her iki yönde 82 kilometre olan hız sınırı ise 110 kilometreye çıkarıldı.Yeni uygulamanın ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi.