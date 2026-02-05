iPhone Güvenliği Kırılmıyor!

Washington Post muhabiri Hannah Natanson‘ın evine yapılan FBI baskınında ele geçirilen elektronik cihazlar teknoloji dünyasında yeni bir gündem oluşturdu. 404 Media tarafından ortaya çıkarılan mahkeme kayıtlarına göre, FBI ajanları baskın sırasında ele geçirdikleri iPhone 13 model akıllı telefonun içeriğine erişim sağlayamadı. Bu durumun temel sebebinin, Apple'ın cihazlarda sunduğu üst düzey bir güvenlik önlemi olan Kilitleme Modu (Lockdown Mode) olduğu belirtildi.FBI, gizli bilgilerin sızdırılmasına yönelik bir soruşturma kapsamında Natanson'ın evine baskın düzenlemişti. Natanson, hükümetin işleyişi üzerine yaptığı haberler ve 6 Ocak Kongre baskını sürecindeki çalışmalarıyla tanınan, Pulitzer ödüllü bir gazeteci olarak biliniyor. Soruşturma dahilinde ajanlar gazetecinin evinden bir MacBook Pro ve bir iPhone 13'e el koydu.FBI bünyesindeki Bilgisayar Analiz Müdahale Ekibi (CART), cihaz üzerinde adli inceleme yapmak istedi ancak başarılı olamadı. Mahkeme tutanaklarında, cihazın Kilitleme Modunda olması nedeniyle uzman ekiplerin verileri dışarı aktaramadığı hükümet tarafından resmen ifade edildi. Baskından iki hafta sonra dosyalanan kayıtlara göre, FBI o tarihe kadar telefona erişim sağlayamamıştı. O günden bu yana geçen sürede cihazın kilidinin kırılıp kırılmadığı ise henüz bilinmiyor.Apple'ın iOS 16 ve sonraki sürümlerde sunduğu bu özellik, kimlikleri veya yaptıkları işler nedeniyle gelişmiş dijital tehditlerin hedefi olabilecek kişiler için tasarlanmış opsiyonel bir koruma kalkanıdır. Çoğu kullanıcı bu tür saldırılara maruz kalmasa da, risk altındaki bireyler için bu mod hayati önem taşıyor. Özellik aktif edildiğinde telefonun çalışma prensipleri değişiyor ve saldırı yüzeyini en aza indirmek için sistem özellikleri sınırlandırılıyor.Kilitleme Modu devreye girdiğinde, mesajlardaki çoğu ek engelleniyor ve bazı karmaşık web teknolojileri devre dışı bırakılıyor. Ayrıca, kullanıcı daha önce o kişiyle iletişim kurmamışsa gelen FaceTime aramaları engelleniyor. En önemlisi de, cihaz kilitliyken bir bilgisayara veya aksesuara kablolu bağlantı yapılması tamamen durduruluyor.