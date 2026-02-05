CHP'li Buca Belediyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Kararı

Cumhuriyet Halk Partili Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.CHP'li belediyeler, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü bağlantısı iddialarıyla gündemden düşmüyor.Ekrem İmamoğlu 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Elebaşı' olarak yolsuzluklutan tutuklanırken, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi İstanbul ilçelerinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çeşitli ilçe başkanlarına kadar uzanan operasyonlarda çok sayıda CHP'li isim tutuklandı.Operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.