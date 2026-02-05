Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Muğla.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatısı ile gece saatlerinden sonra bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu