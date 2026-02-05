Google Ne Kadar Kazandı?

Google'ın çatı kuruluşu olan teknoloji devi Alphabet çeyrek sonuçları raporunu resmi olarak kamuoyuyla paylaştı. Şirket, son dönemde elde ettiği devasa finansal verilerle teknoloji dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yapılan açıklamalara göre kurum, son çeyrekte 96,5 milyar dolar gelir elde ederek beklentileri aşan bir performans sergiledi. Bu süreçte şirketin net kârı ise 34,46 milyar dolar seviyesine ulaşarak yatırımcılarını oldukça sevindirdi.Şirket, tarihindeki en büyük finansal başarılardan birine imza atarak yıllık bazda önemli bir eşiği daha atladı. Google bünyesindeki büyüme hızı, Alphabet'in yıllık toplam gelirinin ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşmasını sağladı. Üstelik bu büyüme sadece tek bir alanda değil, tüm operasyonel birimlerde kendisini net bir şekilde gösterdi. Geçiş ifadeleriyle belirtmek gerekirse; yapay zeka yatırımları şirketin bu muazzam finansal yükselişinin temel taşı oldu.Video platformu YouTube, reklam ve abonelik gelirleriyle şirketin kasasını doldurmaya devam ediyor. Platformun sadece son çeyrekteki reklam geliri 11,38 milyar dolara ulaşarak önemli bir hacim yarattı. Ayrıca YouTube'un toplam yıllık geliri reklam ve aboneliklerle birlikte 60 milyar dolar barajını geçti. Yapay zeka tarafında ise Gemini uygulaması aylık 750 milyon aktif kullanıcı sayısını geride bırakarak popülerliğini kanıtladı.Google Cloud birimi, yapay zeka ürünlerine olan yoğun talep sayesinde büyüme ivmesini hızlandırdı. Birim, son çeyrekte 17,66 milyar dolar gelir elde ederek şirketin en güçlü kollarından biri haline geldi. Bununla birlikte Google One ve YouTube Premium servisleri de büyük bir kullanıcı ilgisiyle karşılaştı. Toplamda 325 milyondan fazla ücretli aboneye ulaşan şirket, hizmet odaklı gelir modelini başarıyla sürdürüyor.