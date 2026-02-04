  • USD: 43,42 - 43,50
Balıkesir'de AK Parti Binasına Taşlı Saldırı!

Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatına taşlı saldırı gerçekleştirildi. Parti binasının camları kırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekleme: 4.02.2026 - 11:42 Güncelleme: 4.02.2026 - 12:07 / Editör: Erhan Şimşek
Dün akşam saatlerinde AK Parti ilçe teşkilatına ait binanın camları kırıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, saldırıyı kınayarak yazılı açıklama yaptı.

Aydemir, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti.

Saldırının, tahammülsüzlüğün ve provokasyonun hangi noktaya vardığını açıkça gösterdiğini söyledi.

İl Başkanı Aydemir, 'Demokrasiye uzanan her elin karşısında; hukuk, devlet aklı ve AK Parti'nin kararlı duruşu vardır' dedi.

İddialara göre ise saldırının ardında Chp Gençlik Kolları Başkanı Berkay Erden var,saldırıyı azmettirdiği öne

sürülürken, polis ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

