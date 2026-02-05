OpenAI CEO'su ' Ben Aptal Değilim '

OpenAI CEO'su Sam Altman, eski çalışanları tarafından kurulan rakip yapay zeka şirketi Anthropic'in yayınladığı yeni Super Bowl reklamına karşı sessizliğini bozdu. Altman, X hesabı üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamalarda, Anthropic'in reklam kampanyasını “açıkça dürüst olmayan” bir girişim olarak nitelendirdi. Rakip şirketin, ChatGPT üzerindeki reklamların işleyişini kasıtlı olarak yanlış yansıttığını savunan Altman, bu durumu bir “ikiyüzlülük” olarak tanımladı.Altman, Anthropic'in reklamının komik olduğunu kabul etse de, içeriğin yanıltıcı olduğunu vurguladı. OpenAI'ın reklam stratejisine değinen ünlü CEO, “Biz aptal değiliz ve kullanıcılarımızın bunu reddedeceğini biliyoruz” diyerek, reklamları asla rakibinin tasvir ettiği şekilde, kullanıcı deneyimini bozacak biçimde yayınlamayacaklarının altını çizdi. OpenAI, test aşamasındaki reklamların sadece ücretsiz kullanıcılara görüneceğini, cevapları etkilemeyeceğini ve açıkça etiketleneceğini belirtiyor.Eleştirilerinin dozunu artıran Altman, Anthropic'i “zenginlere pahalı ürün sunan” bir şirket olmakla suçladı. OpenAI'ın amacının yapay zekayı milyarlarca insana ücretsiz ulaştırmak olduğunu belirten Altman, çarpıcı bir istatistik de paylaştı. Sadece Teksas eyaletinde ücretsiz ChatGPT kullanan kişi sayısının, ABD'deki toplam Claude kullanıcısından daha fazla olduğunu iddia etti.Son olarak rakibini “otoriter” davranmakla itham eden Altman, Anthropic'in sevmediği şirketleri engellediğini ve yapay zeka kurallarını tek başına belirlemeye çalıştığını öne sürdü. OpenAI'ın kendi reklamının ise geliştiricilere odaklandığını belirten Altman, yeni ürünleri Codex'in şimdiden 500 bin indirmeye ulaştığını hatırlattı.