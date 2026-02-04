Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geliyor Mu?

Yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıEDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 10°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -5°C, -2°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıKARS -7°C, -2°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıMALATYA -1°C, 8°CÇok bulutluVAN -1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı bulutlu