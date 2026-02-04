Uydu Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı! Yaklaşan Savaşın Habercisi Mi?

The Washington Post'a göre, uydu görüntüleri ve uçuş takip verileri, ABD ordusunun son bir ayda İran'a yakın bölgelerde önemli bir askerî yığınak gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Savunma yetkililerinin verdiği bilgilere göre Washington, onlarca hava aracını bölgedeki üslere konuşlandırırken Orta Doğu'da ya da yakınında yaklaşık 12 savaş gemisini bir araya getirdi.Haberde, bu yığınağın önümüzdeki haftalarda İran yönetimine yönelik olası ABD saldırıları için zemin hazırladığı değerlendirilirken, yetkililer bunun saldırıların kesin olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.The Washington Post'a konuşan mevcut ve eski ABD'li yetkililer, konuşlandırılan güçlerin geçen yıl İran'ın nükleer programına yönelik saldırılar öncesindeki seviyenin altında kaldığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'a Tahran'la yürütülen müzakerelerde güçlü bir askerî baskı aracı sağladığını belirtti.Washington Institute araştırma direktörü ve eski Pentagon yetkilisi Dana Stroul, 'Yapılan şey, başkanın saldırı emri vermesi halinde daha geniş bir askerî seçenek seti oluşturmak için harekât sahasını hazırlamak' değerlendirmesinde bulundu.Habere göre, üç güdümlü füze destroyerinin eşlik ettiği USS Abraham Lincoln uçak gemisi 26 Ocak'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sahasına girdi ve şu anda Kuzey Arap Denizi'nde görev yapıyor. Her biri Tomahawk füzeleri taşıyan destroyerler, haziranda İran'ın nükleer hedeflerine yönelik saldırılarda da kullanılan mühimmatlarla donatılmış durumda.Uydu görüntüleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında USS McFaul ve USS Mitscher dahil olmak üzere en az sekiz savaş gemisinin daha bölgede bulunduğunu gösteriyor.Haberde yer alan verilere göre, savaş uçakları, insansız hava araçları, keşif, yakıt ikmal ve nakliye uçakları dahil olmak üzere üç düzineden fazla Amerikan hava aracı bölgedeki üslere konuşlandırıldı. Bu uçakların büyük bölümünün Katar'daki el-Udeyd Hava Üssü'ne indiği ifade edildi.Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde ise en az bir düzine F-15E savaş uçağı ile dokuz A-10C Thunderbolt II tespit edildi. Uzmanlar, bu filonun haziranda İsrail-İran arasında yaşanan çatışmalarda görev alan birliklerle aynı olduğunu belirtti.Analiz, Ürdün'e konuşlandırılan HC-130J Combat King arama-kurtarma uçaklarının, Pentagon'un düşman topraklarında pilot veya özel kuvvet kurtarmayı içeren senaryolara hazırlandığına işaret etti. Benzer konuşlandırmaların daha önce Venezuela operasyonu öncesinde de yapıldığı hatırlatıldı.Uydu görüntülerinde ayrıca MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve çok amaçlı helikopterler de tespit edildi.USS Abraham Lincoln'ün güvertesinde F-35 savaş uçakları ile elektronik harp görevli EA-18G Growler uçaklarının bulunduğu kamuya açık fotoğraflarla doğrulandı. Uzmanlara göre bu uçakların, ABD'nin İran hava sahasına girerek ülke içindeki hedeflere yönelik operasyon planladığı senaryolarda kritik rol oynayabileceği ifade edildi.Eurasia Group analisti Gregory Brew, daha fazla F-35 konuşlandırılmasının 'İran hava sahasında daha yoğun bir faaliyet' anlamına geleceğini söyledi.ABD merkezli The Washington Post'a göre, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'deki ABD destroyerlerinin hareketliliği, Washington'un olası bir İran misillemesine karşı İsrail'i ve bölgedeki üslerini korumaya odaklandığını gösteriyor. İran, ABD saldırısı halinde bölgedeki Amerikan çıkarlarını ve İsrail'i hedef alacağını açıklamıştı.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Fabian Hinz ise İran'ın balistik füze cephaneliğinin büyük bölümünün hâlâ sağlam olduğunu ve İsrail ile ABD üslerini vurabilecek menzile sahip olduğunu belirtti.