Selde Mahsur Kalan Kişiler Kurtarıldı!

Aydın genelinde son bir haftadır etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına, Kuşadası'nda hayatı felç etti. İlçede metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşerken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Kuşadası-Söke Çevreyolu'nun üst geçide bağlanan bölümünde biriken yağmur suları, yolu adeta dereye çevirdi.Yoğun yağış sırasında seyir halinde olan araçlardan bazıları yollarda mahsur kalırken 19 yolcusuyla ilerleyen bir minibüs, çevreyolunun bağlantı noktasında sel sularına kapıldı. Kısa sürede yarısına kadar suya gömülen minibüs, hareket edemez hale geldi. İçerideki yolcular, hızla yükselen su seviyesi nedeniyle büyük panik yaşadı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, belediye ekipleri ve AKUT Kuşadası ekibi, minibüsteki yolcuların kurtarılması için seferber oldu. Sel sularının içindeki yolcular, büyük bir dikkatle minibüsten çıkarılarak güvenli alana taşındı.Adeta can pazarının yaşandığı kurtarma operasyonunda minibüsteki yolcular tek tek tahliye edilirken, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmaması teselli kaynağı oldu.