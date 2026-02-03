İşte Katlanabilir İphone! Tasarımı Sızdı...

Apple'ın katlanabilir akıllı telefon pazarına girişi, yeni sızıntılarla her zamankinden daha yakın görünüyor. Uzun süredir devam eden söylentiler, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı olacak olan iPhone Fold tasarımı hakkında somut detayların ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre, Apple sadece katlanan bir ekran sunmakla kalmayıp, aynı zamanda cihazın ergonomisi ve kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirecek radikal tasarım kararları alıyor.Sızıntıların merkezinde, iPhone Fold'un alışılmışın dışındaki düğme yerleşimi yer alıyor. Kaynaklara göre Apple, ses açma/kapama düğmelerini cihazın sağ üst kenarına konumlandıracak. Bu tasarım, mevcut iPhone modellerinden ziyade iPad mini'nin düzenini andırıyor. Bu stratejik kararın arkasındaki temel nedenin ise mühendislik odaklı olduğu belirtiliyor. Anakartın cihazın sağ tarafına yerleştirilmesi nedeniyle Apple, kabloları sol kenara uzatmanın yaratacağı karmaşıklıktan ve potansiyel arıza risklerinden kaçınmak istiyor. Bu durum, cihazın iç yapısının ne kadar verimli ve kompakt bir şekilde tasarlandığının da bir göstergesi.Bununla birlikte, sağ kenarda sadece ses düğmeleri bulunmayacak. Güç düğmesi de bu kenara yerleştirilecek ve en dikkat çekici özelliklerden biri olarak entegre Touch ID sensörüne ev sahipliği yapacak. Apple'ın amiral gemisi iPhone'larda Face ID'ye odaklanmasının ardından, katlanabilir bir modelde Touch ID'ye geri dönmesi, hem maliyetleri düşürme hem de cihaz katlıyken veya açıkken daha pratik bir kilit açma deneyimi sunma amacı taşıyabilir. Aynı kenarda, fotoğraf ve video çekimini kolaylaştırmak için özel bir ‘Kamera Kontrol' düğmesinin de bulunacağı iddia ediliyor. Bu tasarım sonucunda, iPhone Fold'un sol kenarı tamamen pürüzsüz ve düğmesiz bir yapıya sahip olacak.Apple'ın tasarım felsefesi, kamera kurulumunda da kendini gösteriyor. Cihazın ön tarafında, selfie ve görüntülü görüşmeler için tek bir ‘punch-hole' (ekran deliği) kamera yer alacak. Bu, Apple'ın Dynamic Island'dan farklı bir yaklaşım benimseyebileceğine işaret ediyor. Arka tarafta ise, ‘iPhone Air' tarzı olarak tanımlanan bir kamera platosu içinde çift kamera kurulumu bulunacak. Bu modül, LED flaş ve bir mikrofonu da içerecek. ‘iPhone Air' tanımı, muhtemelen daha ince ve minimalist bir kamera çıkıntısına işaret ediyor.Estetik açıdan en çarpıcı detaylardan biri ise kamera modülünün rengi olacak. Sızıntıya göre, arka kamera modülü, cihazın gövde rengiyle uyumlu olmak yerine tamamen siyah bir kaplamaya sahip olacak. Bu, özellikle beyaz gibi açık renkli bir gövde seçeneğiyle güçlü bir kontrast yaratarak cihaza özgün bir kimlik kazandıracak. Söylentilere göre iPhone Fold, başlangıçta biri beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.Katlanabilir telefonların en büyük zorluklarından biri, büyük ekranları besleyecek yeterli batarya kapasitesini sağlamaktır. Apple'ın bu soruna çözümü, ‘istiflenmiş' (stacked) bir iç tasarım mimarisi kullanmak olacak. Bu yaklaşım, bileşenlerin üst üste yerleştirilerek iç hacimden maksimum düzeyde tasarruf edilmesini sağlar ve böylece daha büyük bir batarya için yer açar. Nitekim önceki sızıntılar, iPhone Fold'un şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına sahip olabileceğini öne sürmüştü. Bu, Apple'ın kullanıcı deneyiminde batarya ömrüne ne kadar önem verdiğini gösteriyor.Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişi, sektördeki dengeleri değiştirebilir. Samsung, Google ve diğer üreticilerin domine ettiği bu alanda Apple'ın kalite, yazılım entegrasyonu ve dayanıklılık konularında standartları yeniden belirlemesi bekleniyor. Özellikle ekran kırışıklığı ve menteşe mekanizmasının uzun ömürlülüğü gibi kronik sorunlara Apple'ın getireceği çözümler, tüm pazar için bir referans noktası olabilir. Cihazın, söylentilere göre bu yılın Eylül ayında iPhone 18 Pro serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu, Apple'ın katlanabilir modelini standart amiral gemisi serisinin bir parçası olarak konumlandıracağını düşündürüyor.Sonuç olarak, ortaya çıkan bu yeni detaylar, Apple'ın sadece mevcut bir trendi takip etmekle kalmayıp, katlanabilir telefon konseptine kendi damgasını vurmaya hazırlandığını gösteriyor. Ergonomiden iç mühendisliğe, estetikten batarya ömrüne kadar her detayın titizlikle düşünüldüğü bir cihaz bizleri bekliyor olabilir.