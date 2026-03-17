İslam Memiş'ten Altın İçin 'Kuvvetli Düşüş' Uyarısı! 'İran'ın Dediği Olursa...'

Altındaki düşüşler kalıcı olacak mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'bu petrol herkesi yakar' videosunda yatırımcıları uyardı.İşte söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörülerinden öne çıkanlar:'Ons altın haftayı 5.018 dolardan tamamladı, yaklaşık %1.5 düşüşle. Dolar endeksinin ve petrol fiyatlarının yükselişi altın üzerinde baskı yarattı.Altın, Bitcoin, dolar endeksi ve petrol fiyatları arasındaki ters ilişki öne çıkıyor. Altın gerilediğinde diğerleri yükseliyor.Bakın İran petrolde 200 dolardan bahsediyor. İran brent petrolün varilini 200 dolara yükselteceğiz diyor.Bu durumda Ons altın 4.600 dolar seviyesine gerileyebilir.Trump'sa savaş kısa sürede bitecek, petrol fiyatları sert düşecek iddiasında Bu durumda da ons altın 5.600 dolar seviyelerine fırlayabilir.-İran'ın dediği olursa yani petrol 200 dolara yükselirse bu sefer on saltın tarafında 4600 dolar seviyesi görülür.-Trump'ın dediği olursa yani savaş biter, petrol fiyatlarında sert bir şekilde geri çekilme olursa bu sefer altın 5600 dolar seviyesini görür.-Yatırımcıların bu %50-%50 belirsizlik durumunda karar vermesi gerekiyor.Karar vermemiz gereken konu şu. 4600 dolar mı ilk önce? Buradaki belirsizlik devam ettiği için bu risk tamamen %50 %50.Yani şu an 5.018 dolar seviyesindeyiz. Aşağıda 4.600 dolar seviyesi var. Yukarıda 5.600 dolar seviyesi var. Bu sorunun cevabını yatırımcı kendisi verecek. Ona göre de risk algısını yenileyecek.Ben 5.000 dolar bugünkü seviyeye bile ucuz görüyorum. 5.000 dolar seviyesinin altında her sarkmayı bu 4.900 dolar olabilir, 4.800 dolar olabilir, 4.850 dolar seviyesi olabilir.Bu seviyeleri ben yine ucuz görmeye devam edeceğim. O yüzden ben fiyatların kalıcı olarak düşmesini şahsen beklemiyorum.O yüzden ons altın tarafıyla ilgilenen yatırımcısı eğer görürlerse 5.000 dolar seviyesinin altına sarkmayı bence iyi bir şekilde değerlendirmeli.Yılın ilk yarısı için 8.000, 9.000, devamında 10.000 TL beklentisi devam ediyor. Her düşüşün bir alım fırsatı.Burada 7 bin lira seviyesinin altında rakamlar çok da beklemediğimi söyleyebilirim.Gram altın tarafındaki yatırımcılar yine düşüşlerin kalıcı olmayacağını idrak ederek ona göre kararlarını verebilir.Her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye yine devam ediyoruz.Gram altın tarafında yine bu yılın ilk yarısıyla alakalı 8 bin, 9 bin, devamında 10 bin lira seviyesiyle alakalı beklentimiz yine devam ediyor.