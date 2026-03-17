Bayram Öncesi Müjde Verildi! İstanbulkart’ı Olan Ücretsiz Yararlanacak

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-21 Mart tarihlerine denk geliyor.2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanacak düzenlemeler de netleşti.Bayramın ilk günü olan 20 Mart'tan başlayarak 22 Mart 2026'ya kadar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri şehir genelindeki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.Bayram boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri şehir içindeki tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.Otobüsler, metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel, Adalar'daki elektrikli araçlar ücretsiz olacak.