Bayram Öncesi Müjde Verildi! İstanbulkart’ı Olan Ücretsiz Yararlanacak
Ramazan Bayramı öncesi İstanbullulara müjdeli haber verildi. 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında bayram süresince, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Bayramın ilk günü olan 20 Mart'tan başlayarak 22 Mart 2026'ya kadar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri şehir genelindeki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.
Otobüsler, metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel, Adalar'daki elektrikli araçlar ücretsiz olacak.