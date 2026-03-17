Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay ile zamanla gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluNEVŞEHİR °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu