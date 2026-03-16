Milletvekilliğini Dokunulmazlık Kalkanı Yaptı! 'Para Kuleleri' Soruşturmasının Kilit ismi...

İstanbul'da yürütülen 'CHP Para Kuleleri' soruşturmasının kilit ismi, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, bugün bir kez daha yargı sürecini manipüle etmekle suçlanıyor. Mevzuat gereği milletvekili olduğu için avukatlık yapması yasak olan Özer, duruşma salonuna cübbesiyle girerek yargı işleyişini adeta felç etti.Duruşma salonunda avukat sıralarına 'çöken' Özer, mahkeme başkanının 'Milletvekili sıfatıyla burada avukatlık yapamazsınız, sıraları boşaltın' uyarılarına kulak asmadı. Adaletin tecelli etmesini engellemeye yönelik bu tavır nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı ilerletemedi ve celse ertelenmek zorunda kaldı.Turan Taşkın Özer'in adı sadece bugünkü olayla değil, savcılık dosyasına giren şok edici itiraflarla da anılıyor. Şüpheli ve tanık beyanları, Özer'in sıradan bir vekil değil, kirli bir operasyonun 'hukuk ve finans ayağını' yöneten isim olduğunu iddia ediyor.Şüpheli Adem Soytekin, para kuleleri skandalı patlak verince Özer'in ofisinde gizli bir toplantı yapıldığını ve Özer'in '5 milyon TL ve 1.7 milyon Euro'luk sahte bağış makbuzu kesin' talimatı verdiğini iddia etti.Tanık Emin Erhan Karaçam da, gözaltına alınanların itirafçı olmasını engellemek için kurulan dev avukat ağının finansmanının Özer tarafından sağlandığını öne sürdü.Ekrem İmamoğlu'nun, olası bir operasyona karşı çevresine 'Belge ve paraları, dokunulmazlığı olan Turan Taşkın Özer'e emanet edin' dediği beyanlara yansıdı.Savcılık değerlendirmelerine göre, Özer'in sahibi olduğu YTT Hukuk Bürosu, 'örgütün hukuk planlama merkezi' gibi çalıştı. Toplantılarda telefonların dışarıda bırakıldığı, kimin nasıl ifade vereceğinin kurgulandığı da iddia edildi. Turan Taşkın Özer, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle dosyada şüpheli olarak yer almasa da, itirafların önünü kesmek için milletvekilliğini bir zırh olarak kuşanmış durumda.