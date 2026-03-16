İlber Hoca'ya Son Veda! Sevenleri Yalnız Bırakmadı

Türk dünyasının en güçlü hafızalarından biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü. Diyabet, böbrek yetmezliği ve bağışıklık sistemi rahatsızlıkları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören usta tarihçi, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 78 yaşında aramızdan ayrıldı.Geçtiğimiz Ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası durumu ağırlaşan Ortaylı'nın vefat haberi, sadece akademi dünyasını değil, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye sevk etti.Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde kürsüye çıkan kızı Tuna Ortaylı, babasının çalışma masasındaki son detayları anlatırken boğazı düğümlendi. Babasının yaşam enerjisine vurgu yapan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı: "Kronik Kitap'taki odasına girdiğimde masada kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği daha nice zamanlar vardı. Ben sadece bunlara hayıflanıyorum."İlber Ortaylı'nın vefatının ardından yıllar önce verdiği bir vasiyet de gün yüzüne çıktı. Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin'in sesinden etkilenen Ortaylı'nın, "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği öğrenildi. Usta tarihçinin bu isteği üzerine Dursun Şahin, Almanya'da bulunduğu camide Ortaylı için sela okuyarak vasiyetini yerine getirdi.İlber Ortaylı'nın naaşı, Galatasaray Üniversitesi'ndeki törenin ardından Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı, hocası Halil İnalcık'ın da metfun bulunduğu Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek. Aileden yapılan açıklamada, hazire alanındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle defin alanına sadece yakın akrabaların ve görevlilerin alınacağı belirtilerek sevenlerinden anlayış beklendiği ifade edildi. Ayrıca çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağış yapması rica edildi.Cenaze töreni nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken birçok yolu trafiğe kapattı. Saat 09.00 itibarıyla kapatılan yollar şu şekilde: İtfaiye Caddesi ve Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi ve Aslanhane Sokak Manisalı Fırın, Taylasan ve Hulusi Noyan Sokakları, Nalbant Demir, Hattat Nazif ve Fatih Türbesi SokaklarıProf. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze namazına katılmak için Fatih Camii'ne gelen engelli Eyüpcan Demir, "Bazı insanlar kitap yazmaz, bir nesli yetiştirir. İlber Ortaylı işte böyle bir hocaydı. Tarihi sevdiren düşünmeyi öğreten, bir Çınar'ı kaybettik. Sözleri ve eserleri bu topraklarda devam edecek. Mekanı cennet olsun. Cesaretimi ondan alırdım. Zaten sözlerine bakarlarsa okurlarsa ve araştırırlarsa ilham verici bir hoca olduğunu herkes anlar. Türkiye'de seveni çok. Son görevimizi yerine getirmek için geldik. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Cami çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cami avlusunda toplanan kalabalık cenaze namazının kılınacağı ikindi vaktini beklemeye başladı.