İftar Duası Nasıl Yapılır? İftarda Hangi Dualar Okunur?

Ramazan’ın en huzurlu anlarından biri olan iftar vakti, Müslümanlar için yalnızca orucun açıldığı zaman değil; duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan, manevi yönü güçlü bir an olarak görülüyor. Bu sebeple iftar saatinde yapılacak ibadetler merak edilirken, birçok kişi “İftar duası nasıl okunur?”, “Türkçe okunuşu nedir?”, “Oruç açarken hangi dua okunur?” gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet tarafından paylaşılan iftar duasının Arapça metni, Türkçe anlamı ve iftar adabına ilişkin detaylar, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU



"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."



İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI



TÜRKÇE OKUNUŞU:



"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"



İFTAR SONRASI OKUNABİLECEK YEMEK DUASI



ARAPÇA OKUNUŞU:



"Bismillâhirrahmânirrahîm



Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn. Nimetu celillullah, Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn. Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"



TÜRKÇE ANLAMI:



"Hamd Allah’a mahsustur. Bizi doyuran, içiren ve Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. Allah’ım, Fatiha suresi hürmetine nimetlerimizi artır, eksiltme."



