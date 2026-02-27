Açıklamalar Peş Peşe Geldi! 2 İlçede Okullar Tatil Edildi

Kastamonu’da olumsuz hava koşulları eğitimi etkiledi. İki ilçede kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, taşımalı eğitime ara verildi.

Kastamonu genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle İnebolu ve Küre ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde ulaşımı zorlaştırdı.Yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve buzlanma riskine dikkat çekildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün ders yapılmayacağı bildirildi.Öte yandan İnebolu'da köy okullarında da bugün eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.