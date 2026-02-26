Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Altın Ve Uyuşturucu Yakalandı!

Bulgaristan'dan çıkış yapmak üzere Kapitan Andreevo gümrük noktasına gelen çiçek yüklü bir tır, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durduruldu. Sürücü, Hollanda'dan yüklediği çiçekleri Türkiye'ye taşıdığını beyan etti.Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğü memurları, belge kontrolü ve elektronik aks yükü tartımının ardından aracı kapsamlı şekilde incelemeye aldı.X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince arama derinleştirildi. Kontrol sürecine gümrük köpeği de katıldı. Kabin kısmında yapılan fiziki aramada, beyaz toz halinde 10 sıkıştırılmış paket bulundu.Yapılan test sonucu maddenin kokain olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığı 11 kilo 180 gram, piyasa değeri ise 1 milyon 432 bin euro olarak açıklandı.Gümrük memurları, sürücünün üzerinde yaptığı aramada ceket ceplerinde erimiş sarı metalden 4 kalıp içeren 3 paket ele geçirdi. Uzman incelemesinde toplam ağırlığı 5 kilo 199 gram olan kalıpların altın olduğu ve değerinin 432 bin euro olduğu tespit edildi.Uyuşturucu, altın külçeler, sürücü ve suçta kullanılan araca el konuldu. Soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.Uyuşturucu Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kontrolü Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı iki kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı.Olay, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.