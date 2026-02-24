24 Milyonluk Borç Kabusa Dönüştü! Mafya Aracılığıyla Darp Ve Tehdit

Pendik'te yaşayan Serkan Kürekçi (27) iddiaya göre 2 buçuk ay önce 3 esnaf arkadaşından 24 milyon TL'ye yakın borç aldı. Kürekçi ve ailesi 4 milyon TL borcu ödedi. Ancak geriye kalan ödemeyi yapamadı. Sabah'a konuşan 48 yaşındaki anne Muhterem Kürekçi, alacaklıların mafyayla konuştuklarını iddia ederek oğlunun darp edildiğini söyledi. Borcun nasıl bu kadar büyüdüğünü anlamadıklarını belirten anne Kürekçi, can ve mal güvenliklerinin olmadığını dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. Kürekçi, 'Oğlum bazı şeyleri bizden sakladı. Büyük ihtimalle kumar diye düşünüyoruz ama kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu kadar para başka türlü nasıl gider bilmiyorum.' dedi.Anne Muhterem Kürekçi'nin iddiasına göre borcun tamamı ödenemeyince baskılar arttı ve Serkan Kürekçi zorla götürülerek darp edildi. Oğlunun başına ağır darbeler aldığını söyleyen anne, 'Oğlumu götürdüler, dövmüşler. Başında kırık var, ölümden döndü' dedi.Darp sonrası tehditlerin sürdüğünü öne süren Kürekçi, oğlunu buldukları zaman öldürüleceği yönünde tehdit aldıklarını ve aile olarak can güvenliklerinin kalmadığını ifade etti. Yaşananların oğlunun psikolojisini ağır etkilediğini belirten anne, iki kez intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.Yaşadıkları baskı ve tehditler nedeniyle İstanbul'u terk etmek zorunda kaldıklarını ve saklanarak yaşadıklarını dile getiren anne Kürekçi, 'Evimiz kiraydı. Oğlumun da kirası vardı. Her şeyimizi bırakıp kaçtık. İşimizden, düzenimizden olduk. 1,5 yaşındaki torumu da göremiyorum orada bırakıp başka şehre geldik. Çok zoruma gidiyor' diye konuştu.Borcun 4 milyon TL'lik kısmını ödediklerini ancak borç yükünün devam ettiğini söyleyen anne Kürekçi, artık ödeme yapmaya güçlerinin kalmadığını belirterek 'Bu yaşıma kadar kimseden yardım istemedim çok çaresiz kaldım bize yardım edin' ifadelerini kullandı.