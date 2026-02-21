Korsan Taksiye En Ağır Yaptırım! Ehliyete El konulacak

Trafik cezalarının artırılmasını öngören ve çeşitli yaptırımları içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle korsan taşımacılık ve araçların amacı dışında kullanımı konusunda para cezaları önemli ölçüde artırıldı.Yasayla birlikte, ilgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımacılığı yapanlara ise 46 bin lira ceza kesilecek.Ayrıca araçlarını motorlu araç tescil belgesinde yer alan kullanım amacı dışında kullananlar ile buna izin veren araç sahiplerine 20 bin lira idari para cezası verilecek.Çalışma izni ya da ruhsat almadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde aynı fiilin tekrar edilmesi halinde ise idari para cezaları iki katı olarak uygulanacak.El konulan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için ise kesilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.Yeni düzenlemeyle, hem korsan taşımacılığın önüne geçilmesi hem de kayıt dışı faaliyetlerin caydırıcı yaptırımlarla azaltılması hedefleniyor.