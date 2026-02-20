Atama Kararları Resmi Gazete'de! 5 İle Yeni Vali Atandı

Atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanlığı kararıyla Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari, Erzurum ve Gümüşhane valiliklerine yeni atamalar yapılarak 5 ilin valisi değişti.Atamalar kapsamında; Afyonkarahisar Valiliği’ne, Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliği’ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliği’ne, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliği’ne, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği’ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.