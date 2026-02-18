Yalova’da Fırtına! Dev Dalgalar Kıyılara Vurdu

Marmara Denizi'nde etkisini artıran fırtına, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi kıyısında büyük dalgalara yol açtı. Kıyıyı döven dalgalar nedeniyle sahil yolu suyla kaplandı ve güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.Kıyıya ulaşan dalgalar bazı konutlara kadar ilerledi. Bölgedeki bazı evlerde su baskınları meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.Yaşanan olumsuzlukların ardından AFAD ekipleri, bölgede hasar ve durum tespit çalışması başlattı.Öte yandan Esenköy Belediyesi ekipleri, suların çekilmesinin ardından sahil yolunun yeniden ulaşıma açılması için temizlik ve düzenleme çalışması başlattı.