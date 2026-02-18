Yalova’da Fırtına! Dev Dalgalar Kıyılara Vurdu
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken denizde oluşan dev dalgalar sahil yolunu sular altında bıraktı, bazı evlerde su baskınları yaşandı.
Marmara Denizi'nde etkisini artıran fırtına, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi kıyısında büyük dalgalara yol açtı. Kıyıyı döven dalgalar nedeniyle sahil yolu suyla kaplandı ve güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
EVLERİ SU BASTI
Kıyıya ulaşan dalgalar bazı konutlara kadar ilerledi. Bölgedeki bazı evlerde su baskınları meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.
AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SAHADA
Yaşanan olumsuzlukların ardından AFAD ekipleri, bölgede hasar ve durum tespit çalışması başlattı.
Öte yandan Esenköy Belediyesi ekipleri, suların çekilmesinin ardından sahil yolunun yeniden ulaşıma açılması için temizlik ve düzenleme çalışması başlattı.
