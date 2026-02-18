Soba Bir Ailenin Sonu Oldu!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden üç kişi zehirlendi.Azime Doğantekin, eşi Sefer Doğantekin ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne, baba ve bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.Olayın ardından evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Karbonmonoksit sızıntısının kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.