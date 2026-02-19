Galaxy Z TriFold Ekran Sorunu ile Gündemde!

Samsung'un büyük umutlarla piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonu, ciddi bir Galaxy Z TriFold ekran sorunu ile gündeme geldi. Henüz haftalar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkan ve 2,899 dolarlık yüksek fiyat etiketine sahip olan cihazın iç ekranında yaşanan arızalar, ilk kullanıcıları endişelendiriyor.30 Ocak 2026'da piyasaya sürülen ve yaklaşık 10 inçlik bir tablet boyutuna ulaşabilen bu yenilikçi cihaz, başlangıçta yoğun talep görmüştü. Ancak, sosyal medyada ve forumlarda ortaya çıkan şikayetler, cihazın dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaya başladı.Kullanıcı raporlarına göre, sorunlar çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor. Bir kullanıcı, cihazının iç ekranının aniden yeşil renkte parladığını ve ardından tamamen karardığını belirtti. Telefonu yeniden başlatmanın sorunu geçici olarak çözdüğünü ancak ertesi gün arızanın tekrar ettiğini ifade eden kullanıcı, cihazını düşürmediğini veya herhangi bir olağandışı baskıya maruz bırakmadığını vurguladı.Bir başka kullanıcı ise cihazı satın aldıktan sadece birkaç gün sonra ekranda hayalet dokunuşlar (ghost touch) meydana geldiğini bildirdi. Ertesi sabah ise ekranın tamamen beyaza döndüğünü ve dokunmaya yanıt vermediğini söyledi. Aynı kullanıcı, telefonu katlarken hafif bir “çıt” sesi duyduğunu ve ekran katmanının altında küçük bir baloncuk fark ettiğini de ekledi.Katlanabilir telefonlar, geleneksel akıllı telefonlara kıyasla her zaman daha fazla dayanıklılık zorluğu taşımıştır. Galaxy Z TriFold gibi üç katmanlı bir tasarım ise, standart ikiye katlanan modellere göre çok daha fazla hareketli parça ve stres noktası içerir. Bu durum, arıza riskini doğal olarak artırmaktadır.Esnek OLED paneller, ultra ince cam katmanları, yapıştırıcılar ve menteşe mekanizmalarının tekrarlanan bükülme hareketleri altında uyum içinde çalışması gerekir. Üretim sürecindeki en küçük farklılıklar bile, cihazlar gerçek dünya kullanımına geçtiğinde hızla sorun olarak ortaya çıkabilir. Samsung, yıllar içinde menteşe tasarımı ve koruyucu katmanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da, tamamen yeni form faktörleri genellikle piyasaya sürüldükten sonra beklenmedik sorunları ortaya çıkarabilir.Şu an için, onaylanmış vaka sayısı sınırlı görünüyor. Ancak, TriFold'un yüksek fiyatı ve deneysel tasarımı göz önüne alındığında, birkaç arıza bile büyük dikkat çekmektedir. Bu olayların münferit üretim hataları mı yoksa daha sistematik bir sorunun erken belirtileri mi olduğunu anlamak için önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcı verisinin toplanması gerekecek.