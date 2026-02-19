Apple Etkinliğinde Tanıtılacak Ürünler!

Apple, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir duyuruyla gündemde. Şirket, 4 Mart tarihinde dünya genelinde üç farklı lokasyonda basın mensupları için özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Söylentiler, bu etkinlikte çok sayıda yeni ürünün tanıtılabileceğine işaret ediyor. İşte Apple Mart etkinliği hakkında bilinen tüm detaylar ve beklentiler.Apple, bu yıl Mart ayı ürün tanıtımları için alışılmadık bir yol izliyor. Geçmişte şirket, bu dönemde ya canlı yayınlanan bir lansman ya da basın bültenleriyle yeni ürünlerini duyuruyordu. Ancak bu kez, daha farklı ve özel bir format benimsenmiş gibi görünüyor.Şirket, basın mensuplarını New York, Londra ve Şanghay'da eş zamanlı olarak gerçekleşecek “özel bir Apple Deneyimi”ne davet etti. Güvenilir kaynaklara göre Apple, 4 Mart'a kadar olan günlerde (2 ve 3 Mart) her gün yeni ürünlerini basın bültenleriyle duyurmayı planlıyor. Etkinlik gününde ise basın mensupları, tanıtılan tüm bu yeni ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Bu durum, klasik bir keynote videosu yerine her gün yeni ürün duyurularına eşlik eden daha kısa videolar görebileceğimiz anlamına geliyor.Söylentilere göre Apple, bu etkinlikte Mac, iPad ve hatta yeni bir iPhone modeli de dahil olmak üzere oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Beklentiler, özellikle işlemci tarafında önemli güncellemeler olacağı yönünde. İşte 4 Mart ve öncesindeki günlerde tanıtılması muhtemel cihazların bir özeti:iPhone 17e: A19 çip, Center Stage özellikli ön kamera ve MagSafe desteği.Giriş Seviyesi iPad: Apple Intelligence desteği sunan A18 çip.M4 iPad Air: Gücünü M4 çipten alan ve tasarımda büyük değişiklik beklenmeyen model.Yeni MacBook: Eğlenceli renk seçenekleri, uygun fiyat ve A18 Pro çip ile gelmesi beklenen yeni bir seri.M5 MacBook Air: Yeni M5 çip ve muhtemelen yenilenmiş renk seçenekleri.M5 Pro ve Max'li MacBook Pro: Üst düzey M5 serisi çiplerle donatılmış 14 ve 16 inç modeller.M5 Mac Studio: M5 Max ve yepyeni M5 Ultra çip seçenekleri.Apple Studio Display 2: 120Hz ProMotion desteği ve HDR özelliği.Bir süredir söylentileri dolaşan ancak henüz piyasaya sürülmemiş bazı Apple Home ürünleri de bulunuyor. Bu ürünlerin donanımlarının Siri'deki gecikmeler nedeniyle bekletildiği belirtilse de, Mart ayında bir sürpriz yaşanması her zaman olası.A17 Pro'lu Apple TV 4K: Apple Intelligence için yükseltilmiş çip ve dahili kamera olasılığı.HomePod Touch: 7 inç dokunmatik ekrana sahip, yapay zeka odaklı Siri merkezli yepyeni bir ürün.HomePod mini 2: Yeni çip, ses iyileştirmeleri ve daha fazlası.Teknoloji dünyası, Apple'ın önümüzdeki günlerde yapacağı duyuruları merakla bekliyor.