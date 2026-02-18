İstanbul'da Kar Ve Sağanak! Seferler İptal Edildi
İstanbul'da etkili olan kar ve sağanak yağış nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı bildirildi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.
İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILMAYACAK
Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır"denildi.
İPTAL EDİLEN BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Adalar-Beşiktaş Hattı
Üsküdar-Haliç Hattı
Kadıköy-Haliç Hattı
Beşiktaş-Haliç Hattı
