İstanbul'da Kar Ve Sağanak! Seferler İptal Edildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır"denildi.Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş HattıMaltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada HattıBüyükada-Sedef Adası HattıAdalar-Beşiktaş HattıÜsküdar-Haliç HattıKadıköy-Haliç HattıBeşiktaş-Haliç Hattı