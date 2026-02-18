  • USD: 43,67 - 43,75
Şahinbey ilçesinde maske ile yüzlerini gizleyen silahlı 3 soyguncu, kuyumcu dükkanının sahibini biber gazı ile etkisiz hale getirerek 1 kilo altınla kaçtı. Saldırganlardan 2'si polis tarafından kısa sürede yakalanırken diğer şüpheli için yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ekleme: 18.02.2026 - 12:28 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:33
1 Kg Altın Çaldılar Ama Kaçamadılar!Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı 17 yaşlarındaki İ.P., İ.P.Ç. ve E.Y.Ç., kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdi.

Soyguncular ardından yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı.

KUYUMCUDA İNCELEME YAPILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kuyumcuda inceleme yaptı.

SOYGUNCULARDAN 2'Sİ KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan soygunculardan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa sürede yakaladı.

Ekiplerin diğer soyguncu E.Y.Ç. ve çalınan yaklaşık 1 kilo altını arama çalışmaları ise devam ediyor.