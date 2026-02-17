Ezan Okunurken Su İçilir Mi? Diyanet Açıkladı...

Ezan okunurken oruç açılır mı, sorusu mübarek Ramazan-ı Şerif'te ibadetlerini ihya eden Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Oruç ibadetlerini dini vecibelerine göre yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet bilgilerine yoğunlaştı. Dini kaynaklara göre daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir. Peki, ramazan ayında Ezan okunurken su içilir mi, oruç açılır mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Ezan okunurken su içilir mi, oruç açılır mı, soruları Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile takip ediliyor. Hem iftarını yapacak hem de sahura kalkacak olan vatandaşlar, ezan okunurken su içilip içilmeyeceğini merak ediyor. Oruç vakitleri İslamiyet'te güneşin doğduğu ve battığı saat aralığı olarak bilinmektedir. Bu sebeple, sahurda ezan okunurken yeme içme bırakılmalıdır. Peki, ezan okunurken oruç açılır mı? İşte, ayrıntılar.Konuya dair Diyanet'in yanıtı şu;'Takvimlerde gösterilen 'imsak', oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.'Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.