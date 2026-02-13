Milyarlarca E-Posta Çalındı!

İnternet dünyasındaki veri güvenliği endişeleri, ortaya çıkan devasa bir sızıntı haberiyle tekrar gündeme geldi. Adkka72424 takma adını kullanan bir bilgisayar korsanı, popüler bir veri sızıntısı forumunda 6,8 milyar benzersiz e-posta adresini ele geçirdiğini ve sızdırdığını iddia etti. Yapılan ilk incelemelere göre, sızdırılan bu devasa veri tabanının dosya boyutunun yaklaşık 150 GB olduğu belirtiliyor.Konu üzerine eğilen siber güvenlik araştırmacıları, sızdırılan dosyayı analiz ederek iddiaların teknik boyutunu araştırdı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, verilerin tamamının işlevsel olmadığı anlaşılsa da durumun ciddiyeti değişmedi. Geçersiz, hatalı veya mükerrer adresler temizlendiğinde bile geriye yaklaşık 3 milyar kullanılabilir e-posta adresi kaldığı uzmanlar tarafından doğrulandı.Söz konusu hacker, bu verileri bir araya getirmek için uzun süredir çalıştığını ifade ediyor. Paylaşılan bilgilere göre, iki yıl önce 3,3 milyar adrese ulaşan şahıs, verdiği aranın ardından çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Son iki ay boyunca çeşitli veri tabanları, sistem kayıtları ve koleksiyonlardan yeni veriler ayıklayarak bu listeyi 6,8 milyar seviyesine çıkardığını iddia ediyor.Bu olay, tarihin en büyük veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçme potansiyeli taşıyor. Siber suçlular için büyük bir kaynak oluşturan bu arşiv, oltalama saldırıları ve kurumsal e-posta dolandırıcılığı risklerini ciddi oranda artırıyor. Tehdit aktörleri, bu verileri kurbanların iş yeri, pozisyonu ve çalışma saatleri gibi diğer bilgilerle birleştirerek kişiye özel ve ikna edici saldırı senaryoları hazırlayabiliyor.