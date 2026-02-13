Heimlich Yine Hayat Kurtardı!

Havalimanında bir restoranda yemek yiyen yolcu, nefes borusuna yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden garsonun yaptığı Heimlich manevrası kadın yolcunun hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir yolcu kadın, yemek yemek için İstanbul Havalimanı içerisindeki bir restorana gitti.Burada yemek yediği sırada nefes borusuna parça kaçan kadın yolcu bir anda nefessiz kaldı.Masada zor anlar yaşayan yolcuyu fark eden garson, hızla müdahale etti.Garsonun ilk olarak yolcuya su getirdiği, ardından durumun ciddiyetini anlayarak Heimlich manevrası uyguladığı görüldü.Yapılan müdahalenin ardından yolcunun nefes alarak kendine geldiği ve tekrar yerine oturduğu öğrenildi.Restoranda yaşanan panik anları ve garsonun soğukkanlı müdahalesi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.