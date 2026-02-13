Feci Kazada İki Can Kaybı!
İstanbul Küçükçekmece'de motosikletin belediyeye ait temizlik aracına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.