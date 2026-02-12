WhatsApp Engellendi!

Rusya, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişimi ülke genelinde durdurdu. Bu şok edici Rusya WhatsApp engeli, milyonlarca kullanıcıyı etkilerken, kararın arkasındaki nedenler ve tarafların açıklamaları teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.Rusya'nın iletişim düzenleme kurumu Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamalara göre, engelleme kararının temelinde WhatsApp'ın ülkedeki yerel yasalara uymaması yatıyor. Hükümet, platforma daha önce defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti. Rus yetkililer, uygulamanın yasa dışı faaliyetler için bir araç haline geldiğini iddia ediyor.Yapılan resmi açıklamalarda, “Bu mesajlaşma uygulaması terör eylemleri düzenlemek, failleri işe almak, vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor” ifadelerine yer verildi. Bu suçlamalar, engelleme kararının ne kadar ciddi gerekçelere dayandırıldığını gözler önüne seriyor.WhatsApp'ın sahibi olan Meta, Rusya'nın bu kararına sert tepki gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “100 milyondan fazla insanı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmaya çalışmak gerici bir adımdır ve Rusya'daki insanlar için yalnızca daha az güvenlik anlamına gelir” denildi. Bu açıklama, kararın kullanıcı güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.Bununla birlikte, WhatsApp platformu da kullanıcılara destek olma sözü verdi. Platformdan yapılan ayrı bir açıklamada, “Kullanıcıların bağlantılarını sürdürmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz” mesajı paylaşıldı. Bu durum, şirketin yasağa karşı alternatif çözümler arayabileceğine işaret ediyor. Bu engelleme hamlesi, Rusya'nın geçtiğimiz dönemde Telegram'a yönelik başlattığı kısıtlamaların ardından gelmesiyle de dikkat çekiyor.