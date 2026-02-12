O Telefon İçin İlginç İddia!

Akıllı telefon pazarının merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi hakkında ilk somut bilgiler gelmeye başladı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station'a göre, Xiaomi 18 periskop kamera teknolojisinde çığır açacak bir yenilikle donatılabilir. Sızıntılar, serinin sadece üst modellerinde değil, standart Xiaomi 18 modelinde bile 200 megapiksel çözünürlüğünde bir periskop telefoto lensin yer alabileceğini işaret ediyor. Bu iddia, Xiaomi'nin mobil fotoğrafçılık alanındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıma niyetini açıkça ortaya koyuyor.Sızıntıların merkezinde, Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgiler yer alıyor. DCS'nin iddiasına göre, Xiaomi 18'in mühendislik prototipleri şu anda selefi Xiaomi 17'nin 6.3 inçlik ekranından biraz daha büyük, 6.3 ila 6.4 inç aralığında ekran boyutlarıyla test ediliyor.Bu küçük artışın temel nedeninin, cihaza entegre edilecek olan gelişmiş donanım ve yeni bileşenlere yer açmak olduğu düşünülüyor. Özellikle 200 megapiksellik devasa bir periskop sensörün daha fazla alana ihtiyaç duyması, bu ekran büyümesini mantıklı kılıyor.Ancak asıl heyecan verici gelişme kamera tarafında yaşanıyor. Sızıntıya göre Xiaomi, 18 serisinin tamamında, yani Xiaomi 18, 18 Pro, 18 Pro Max ve yıl sonunda çıkması beklenen 18 Ultra modellerinin tümünde 200 megapiksel periskop telefoto kamera kullanmayı planlıyor. Bu, özellikle standart model için devrim niteliğinde bir adım. Çünkü önceki nesil olan Xiaomi 17'de standart bir telefoto kamera bulunurken, Xiaomi 18'in periskop lense geçiş yapması, zoom yeteneklerinde olağanüstü bir artış anlamına geliyor.Peki, bir periskop kamerayı standart bir telefoto lensten ayıran nedir? Geleneksel telefoto lensler, optik zoom yapabilmek için sensörden dikey olarak uzaklaşan bir lens grubuna ihtiyaç duyar, bu da telefonun kalınlığını artırır. Periskop kamera ise, ışığı bir prizma aracılığıyla 90 derece bükerek telefonun gövdesi içinde yatay olarak uzanan bir lens dizisine yönlendirir.Bu ‘katlanmış optik' tasarımı, cihazın kalınlığını artırmadan çok daha yüksek optik zoom seviyelerine ulaşmayı mümkün kılar. Bu nedenle, 5x, 10x veya daha yüksek optik zoom yetenekleri genellikle periskop lensler sayesinde elde edilir. Xiaomi 18'in bu teknolojiyi 200MP gibi yüksek bir çözünürlükle birleştirmesi, dijital kırpma yapıldığında bile inanılmaz derecede ayrıntılı uzak mesafe fotoğrafları çekilebileceği anlamına geliyor.Xiaomi'nin son yıllarda, özellikle Leica ile yaptığı iş birliği sonrasında mobil fotoğrafçılık konusuna ne kadar önem verdiği biliniyor. Xiaomi 14 Ultra gibi modeller, devasa sensörleri ve gelişmiş lens teknolojileriyle profesyonel fotoğraf makinelerine kafa tutar hale geldi. Şimdi ise bu üst düzey teknolojinin, serinin standart modeline de getirilmesi planlanıyor.Bu strateji, Xiaomi'nin pazar payını artırma ve ‘Pro' veya ‘Ultra' modellere bütçesi yetmeyen ancak yine de üstün kamera performansı arayan geniş bir kitleyi hedefleme amacını taşıyor olabilir. Rakiplerin genellikle en iyi kamera donanımlarını en pahalı modellerine sakladığı bir pazarda, standart modele 200MP periskop kamera eklemek, Xiaomi için güçlü bir rekabet avantajı yaratacaktır.Kamera ve ekran dışında, Xiaomi 18 serisinin gücünü alacağı işlemci de merak konusu. Sızıntılarda adı geçen ‘Snapdragon 8 Elite Gen 6' yonga seti, şu an için resmi olarak duyurulmamış bir platform. Bu ismin bir kod adı olabileceği veya gelecekteki bir Snapdragon amiral gemisi işlemcisine (örneğin Snapdragon 8 Gen 4 veya Gen 5) işaret ettiği tahmin ediliyor.Her durumda, serinin performans konusunda zirveye oynaması bekleniyor. Bununla birlikte, Xiaomi'nin eylül ayında Çin'de Xiaomi 18, 18 Pro ve 18 Pro Max olmak üzere üç farklı modeli tanıtması bekleniyor. Serinin en iddialı üyesi olan Ultra modelinin ise yıl sonuna doğru ayrı bir lansmanla tanıtılabileceği konuşuluyor. Tüm bu modellerin ortak noktasının ise gelişmiş kamera yetenekleri olacağı şimdiden kesin gibi görünüyor.Xiaomi 18 serisi hakkındaki ilk sızıntılar, özellikle standart modelin bile donanım açısından ne kadar iddialı olacağını gösteriyor. 200MP periskop kamera ve büyüyen ekran gibi özellikler, amiral gemisi segmentindeki rekabeti daha da kızıştıracak ve kullanıcılara daha önce yalnızca en üst segment cihazlarda bulunan teknolojileri daha erişilebilir bir seviyede sunacak. Önümüzdeki aylarda daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla birlikte, Xiaomi 18 serisinin akıllı telefon pazarında nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz.