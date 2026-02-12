  • USD: 43,57 - 43,65
Nevşehir'de Firari Şahıs Yakalandı!

Bölgede, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekleme: 12.02.2026 - 15:07 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:31 / Editör: Erhan Şimşek
İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

ARANAN ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri ile Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı personelince aranan şahıslar tespit edildi.

Hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

YAKALANAN FİRARİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.Ş.; çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Firari suçlu, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.