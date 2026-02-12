Terörsüz Türkiye Raporunda Detaylar Belli Oldu! Taslakta İki Kritik Madde Var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun taslak raporunu partilere gönderdi. Rapor, partilerin koordinatör grup başkanvekillerinden oluşan komisyonun yaptığı çalışmalar çerçevesinde kaleme alındı. Rapora son şekli ise önümüzdeki haftalarda verilecek.Taslak raporda öne çıkanlar ise şöyle:Taslak raporda, sürece ilişkin özel yasa çıkarılması, bazı yasalarda da değişiklik yapılması öneriliyor. Buna gerekçe olarak ise 'kendini fesheden terör örgütünün silah bırakma sürecinin hızlandırılmasının teşvik edilmesi için gereken yasal zeminin oluşturulması' gösteriliyor. Raporda, eve dönüşlerin hukuki altyapısını belirleyen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.Raporda, Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin süreç yasasına paralel olarak yapılması öneriliyor.'Demokratikleşme Adımları' başlığı altında, AİHM ve AYM kararları, uluslararası hukuk ilkeleri vurgusu yapılıyor.Raporda, 'kişiye özel bir umut hakkından' bahsedilmiyor. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları ve uluslararası hukuk ilkeleri vurgusuyla dolaylı atıf yapılmış oluyor.Kayyım uygulaması ile ilgili bazı idari adımların atılabileceği değerlendirmesi raporda yer alıyor.Demokratikleşme başlığı altında Siyasi Partiler, Seçim ve Toplantı Gösteri Yürüyüşleri kanunlarında gerek duyulan değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor.Yasaların uygulanmasında sıkıntı varsa, bu konuda idari düzenlemeler yapılabileceğinin altı çiziliyor.