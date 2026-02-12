Rüşvet Listesini Tek Tek Sıraladı! CHP'li Belediyelerde Milyonlarca Dolarlık Kirli Para Trafiği...

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davası üçüncü haftasında devam etti.Aziz İhsan Aktaş, duruşmada yaptığı savunmada hem kardeşlerinin hem de yakınlarına ait olan şirketlerin CHP'li belediyeler tarafından hak ediş ödemelerinin alamadıklarına dikkat çekti.Aktaş, 'Bazı belediyelerden ödemelerimi alabilmek adına yetkililerin nakdi ve şahsi taleplerini karşılamak zorunda kalıyorduk' dedi.Alacaklarının ödenmesi için belediyeye gittiğini, burada Beşiktaş Belediye Başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Alican Abacı ve Ozan İş ile görüştüğünü belirten Aktaş, 'Belediye hak ediş ödemeleri yapamayacağını ancak Rıza Akpolat'ın bilgisinde (Etiler'deki) hastaneyi satın alırsam hak ediş ödemesi yapılacağını söylediler.Maddi anlamda zor durumda kalmayacağımı düşünerek hastaneyi satın aldım. Ödeme yaptıktan sonra Elif LPG şirketin 32 milyon hak ediş ödemesini yaptılar. Akraba ve kardeşlerimin ödemesini yaptılar.Belediyede bulunduğum sırada Ozan İş ve Alican Abacı ile görüştük. Personellerin zimmetini ödemek için talepte bulundular. Hak ediş ödememi alabilmek için 300 bin dolar, belediyede Ozan İş'e teslim edildi' dedi.Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim maliyetlerini de kardeşlerime ödetti. 5 milyon lira ve 16 araç Erhan Daka'ya teslim edildi.Ankara'daki görüşmede Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'e 1 milyon dolar verdiğini söyleyen Aktaş, '19 Temmuz'da parayı kardeşimin Ankara'daki evinde verdim. O paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm. Sonra 75 milyonu kardeşlerimin hesabına gönderdiler' dedi.Görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Kadir Aydar konusunda savunma yapan Aktaş, 'Yumurtalık'taki aile şirketine kayıtlı iki dairenin alınması söylendi. Daireler devredildi. 300 bin doları Ankara'da Kadir Aydar'a kendim teslim ettim. 16 Ekim 2024'te Mustafa Aydar'ın yeğenine 6 milyon teslim edildi' dedi.Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğünü için kardeşlerine bazı taleplerde bulunulduğunu açıklayan Aktaş, 'Para üçüncünü kişinin hesabından gönderildi. Organizasyon firmasının sahibinin hesabında bu görülmüştür.Ayrıca Abacı'ya lüks marka araç alındı. Bu araç F.D. üzerinden alındı, aynı gün Abacı'ya verildi. Aracın halen eşinin kullanımında olduğunu öğrendim. Arabaya ödenen paranın dekontları da organizasyon şirketine verilen paranın da dekontları dosyadadır' diyerek rüşvet itirafında bulundu.CHP'li görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şirketlerine ait çek ödemesi için kardeşlerinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini söyleyen Aktaş, 'Ayrıca kardeşlerime bu araçların kendi şirketleri üzerinden alınmaması şartını da koymuşlar. Bu iki araç alımı kardeşlerimin tanıdığı olan bir şirket üzerinden alındı. Alım dekontları dosyadadır' diye konuştu.11