Yılın İlk Enflasyon Raporu Belli Oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon sunumuna ilişkin bilgilendirme toplantısında başladı. Sunum sırasında gelecek dönem için enflasyon beklentileri belli oldu. 2025 yılı 4. Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 aralığında açıklanmıştı.Toplantı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde fiziksel olarak gerçekleştiriliyor. Karahan, saat 10.30'da raporun tanıtım sunumuna başladı.Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanıyor.TCMB Enflasyon Raporu'nda enflasyon beklentileri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin atılacak adımlara yönelik sinyaller ön plana çıkacak. Küresel ekonomik gelişmeler, emtia fiyatları ve yurt içi talep koşulları gibi başlıkların da raporda yer bulması bekleniyor.Karahan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik.Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.Sanayi ve hizmet üretim endeksleri yatay bir seyir izledi.Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte.Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz.Talep koşulları dezenflasyon düzeyindeKasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.Gıda enflasyonu oynak bir seyir izlemektedir.Kira ve hizmet enflasyonunda kayda değer düşüş oldu.Kira enflasyonunda yavaşlamanın sürmesi bekleniyor.Enflasyon beklentilerinde ise, sektörler genelinde önceki dönemlere kıyasla iyileşme eğilimi sürüyor.Eğitimde fiyat ayarlamalarına dair düzenlemelerde, geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 ayın etkisini yansıtacak şekilde değişikliğe gidilmesini önemli buluyoruz.TL mevduat payını artırmaya dönük düzenleme sürecekTürk lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz.Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu şekilde devamını sağlamak için, sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.TL mevduat payının yaklaşık yüzde 59 ile tarihsel ortalamasına yakın seyrettiğini görüyoruz.Kredi büyümesini dezenflasyon süreciyle uyumlu tutmak ve parasal aktarımı güçlendirmek amacıyla son dönemde ilave adımlar attık.Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon tahmin aralığını 2026 yılı için yüzde 15-20 , 2027 yılı için %6-12 olarak açıkladı.